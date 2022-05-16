俄國：瑞典芬蘭試圖加入北約是重大錯誤 將反制

（法新社莫斯科/斯德哥爾摩16日電） 俄國今天警告，芬蘭和瑞典試圖加入軍事聯盟北大西洋公約組織（NATO）是重大錯誤，莫斯科將採取反制措施。另一方面，芬蘭和瑞典兩國國會今天開始就加入北約展開辯論。

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俄國副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）告訴記者，「這是另一項重大錯誤，會引發深遠後果」。

根據俄國媒體，雷雅布可夫稱「整體軍事緊張程度將會上升」。「在現階段情況下該怎麼做，很遺憾看到基本常識因為部分虛幻的想法而被犧牲」。

雷雅布可夫表示，結果是瑞典與芬蘭的安全不會強化，莫斯科將會採取措施。「他們不該幻想我們會容忍此事。」

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）14日與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）談論芬蘭申請加入北約。

克里姆林宮說，蒲亭認為芬蘭結束軍事中立的任何決定都是「錯誤」。

芬蘭與瑞典國會今天都開始針對加入北約展開辯論。

芬蘭昨天正式宣布打算加入北約，瑞典執政黨也表示贊成加入北約，替兩國攜手加入北約鋪路。

這項決定對於兩國而言都是重大轉向，芬蘭放棄超過75年軍事不結盟政策，瑞典則是超過200年。

在芬蘭首都赫爾辛基，國會展開可能持續數天的馬拉松議程，200名國會議員至少85%支持政府加入北約的決定。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）所屬的社會民主黨14日已經表態支持。

芬蘭國會議長範哈能（Matti Vanhanen）表示，超過150名議員要求發言，預料今天不會進行表決。

芬蘭的民意也大多支持加入北約。根據最新民調，希望加入北約的芬蘭人比率已經超過3/4，是俄羅斯入侵烏克蘭之前的將近3倍。

而在瑞典，總理安德森（Magdalena Andersson）於周末表示，她將在今天與國會磋商，之後正式宣布瑞典有意加入北約。

根據媒體報導，她將於今天稍晚宣布決定。

安德森的社會民主黨昨天也贊成加入北約，在國會取得絕對多數支持。

這對於社民黨而言是一項重大轉變，因為自從北約誕生以來，瑞典社民黨就一直反對加入，安德森本人直到今年3月也持反對意見。

瑞典民意對加入北約的支持度同樣急遽升高，來到約50%，反對比率約20%。（譯者：戴雅真/核稿：陳政一）

© 2022 AFP