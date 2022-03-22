俄外交部：拜登稱蒲亭為戰犯 將關係推向破裂邊緣

（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯外交部今天召見美國大使蘇利文（John Sullivan），告訴他美國總統拜登將俄羅斯總統蒲亭稱為「戰犯」，已將美俄雙邊關係推向破裂邊緣。

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俄羅斯外交部發表聲明說：「美國總統發表的這番言論，不符合高級政治家的風範，已將俄美關係推向破裂邊緣。」

俄羅斯外交部的聲明又說，已就拜登「最近無法令人接受的言論」，向美國大使蘇利文發出正式抗議信函。

外交部說，俄羅斯也警告蘇利文，「對俄羅斯做出的敵意行動，都會遭遇堅決且果斷的回應」。

俄羅斯派出數以萬計的軍人進入親西方的烏克蘭，在雙方激烈交戰時，拜登上周在向記者談話時稱蒲亭是「戰犯」。

在華盛頓，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）駁斥莫斯科的抱怨。他說：「他們是在說明對事件的看法。」

他說：「我覺得還是該再度說明，俄羅斯正在烏克蘭發動無端且不正當的戰事，我們清楚看到有證據顯示，他們刻意鎖定平民為目標，不分青紅皂白地發動攻擊。」

他說，拜登上周的發言「談到俄羅斯對無辜鄰國發動攻勢造成的恐怖與殘暴情況，這個無辜的鄰國絕對沒有對俄羅斯構成威脅或安全危險」。

他說，重要的是保持溝通管道暢通，「尤其是在衝突期間」。

普萊斯說，蘇利文藉此機會抱怨，美國外交官無法見到遭俄羅斯監禁的美國人。

這些美國人包括美國女子職籃WNBA球星格琳娜（Brittney Griner），她被控行李中攜帶內含大麻油的電子菸油盒，於2月17日在莫斯科機場遭逮捕。

另兩名美國人是惠蘭（Paul Whelan）與利德（Trevor Reed），他們因華府所謂不實或捏造的指控遭到監禁。

普萊斯說：「我們好幾個月來一直不恰當地無法跟他們見面。這完全無法令人接受。」

© 2022 AFP