俄宣傳戰鼓吹動用核武 諾獎得主痛斥

（法新社日內瓦3日電） 曾獲諾貝爾和平獎的俄羅斯記者穆拉托夫（Dmitry Muratov）今天譴責俄羅斯發動宣傳戰，主張在烏克蘭戰爭中動用核武；穆拉托夫警告，這會造成「人類的滅絕」。

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穆拉托夫在瑞士日內瓦透過翻譯告訴記者：「我不會排除核武被動用的可能性。」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭沒多久，克里姆林宮就表示已讓俄國核子部隊處於高度戒備狀態。在西方對烏克蘭提供更多援助之際，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）幾乎不掩飾地威脅說願意部署戰略核武。

穆拉托夫今天適逢世界新聞自由日（World Press Freedom Day）時警告，克里姆林宮的「宣傳戰士」努力想讓俄國民眾更能接受核武。

他說：「這兩個星期來，我們聽到電視宣傳說核子發射井應該被打開。」

「我們也聽到，如果對烏克蘭的武器供給持續，就該動用這些可怕的武器。」他指的是美國、歐盟和其他國家對烏克蘭的軍事援助。

但穆拉托夫警告，和宣傳所說的恰恰相反，部署這類武器「不會讓戰爭結束，而是會讓人類滅絕」。

他說，俄羅斯今天最可怕的，就是蒲亭取得「不受限制的絕對權力」。如果蒲亭決定動用核武，「沒人能阻止這個決定被採用…國會不行，公民社會不行，民眾也不行」。

穆拉托夫今天和2021年同獲諾貝爾和平獎的菲律賓記者瑞薩（Maria Ressa）一同現身時，也回答了上月他在俄羅斯火車上遭攻擊的相關問題。

© 2022 AFP