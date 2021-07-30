俄實驗艙對接國際太空站 小意外一度引恐慌

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（法新社莫斯科29日電） 俄羅斯宣布，科學號實驗艙（Nauka）已於今天成功對接國際太空站（ISS ）。這項實驗艙計畫一波三折，對接後一度意外啟動推進器，導致整座太空站短暫偏離位置，引發恐慌。

自蘇聯解體後，俄國的太空產業就處於落後，一直努力想要恢復到能與美國匹敵的程度，正試圖促進國內太空產業；然而，今天完成的這項任務卻延遲超過10年。

在完成俄羅斯11年來第一個與國際太空站的實驗艙對接任務後，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）署長羅戈辛（Dmitry Rogozin）推文說：「對接完成！」

對接後數小時，科學號實驗艙的推進裝置意外啟動，迫使國際太空站上的工作人員打開俄羅斯艙段的推進器，以抵銷影響。

美國國家航空暨太空總署（NASA）推文表示，科學號實驗艙「不經意且無預警地」啟動了推進器，導致「太空站偏離了45度」，但「救援行動已讓（太空站）複位，全體組員安全無虞」。

NASA載人太空飛行計畫主任陸德斯（Kathy Lueders）在媒體聯訪中形容這起事件是「扣人心弦的時刻」，並稱許組員讓狀況穩定下來。

NASA還透露，已與國際太空站對接的太空探索科技公司（SpaceX）飛龍號太空艙（Dragon）一度啟動，準備在必要時撤出組員。

在調查進行的同時，波音公司（Boeing）太空船「星際飛機」（Starliner）朝向國際太空站的無人試射任務將從本月30日延後到至少8月3日。

科學號實驗艙接下來需要數月時間和多次太空漫步，才能完全與太空站合為一體。

科學號實驗艙主要用於研究和儲存實驗室設備，也能提供更多儲存空間和新的水氧再生系統，改善站上俄羅斯艙段太空人的生活條件。

國際太空站1998年正式建站，俄羅斯、美國、加拿大、日本及歐洲太空總署（European Space Agency）都有參與，這也是俄羅斯與西方合作的僅存少數計畫之一。

國際太空站分為兩部分，一部分是俄羅斯段（Russian Orbital Segment, ROS），其餘由美國等夥伴合力運作。

© 2021 AFP