俄將LGBTQ團體列為外國代理人 壓制媒體外一章

（法新社莫斯科8日電） 俄羅斯司法部今天將一個主要LGBTQ維權團體列為「外國代理人」，作為當局連續鎮壓新聞媒體和人權團體的一環，另外還將數名親反對派律師列入這份名單。

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這個名為LGBT-Set的團體於2006年成立，在俄國數個地區運作；俄羅斯司法部先前已將多名記者、律師和維權運動人士納入這項名單。

LGBT-Set團體網站指出，這個組織向男女同性戀者、雙性戀者、跨性別者和酷兒（LGBTQ）及其家屬提供法律協助與支持，此外也從事教育活動和搜集性別歧視證據。

LGBT-Set今年2月譴責當局逮捕兩名車臣男子並將兩人遣返回國。

多個人權團體曾指控俄國當局拘禁同性戀人士，並在秘牢中施予酷刑。

法新社報導，俄羅斯法律要求被列入名單的團體，必須在各種出版物和社群媒體註明自己是「外國代理人」，並遵守一系列行政法規。

這讓人聯想到蘇聯時期「人民的敵人」標籤，根據當局說法，收受外國資金、從事政治活動的團體是人民的敵人。

在俄羅斯，攻擊LGBTQ人士事件相對頻繁，保守派和宗教圈都對其抱持懷疑態度。

俄國2013年明令禁止向未成年人「宣傳」同性戀等相關議題，外界認為，此法令是禁止同志「驕傲遊行」和展示彩虹旗的藉口。彩虹旗是性少數群體平權運動的象徵。

自2020年來，俄國憲法明定婚姻是男性與女性的結合，有效禁止同性婚姻。（譯者：紀錦玲）

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