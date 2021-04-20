俄打算局部封鎖黑海 美批無端促使情勢升溫

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（法新社華盛頓19日電） 俄羅斯最近在烏克蘭邊界集結兵力，還打算局部封鎖黑海，不讓外國船艦通行。美國國務院今天批評俄羅斯「無端促使情勢升溫」，還說俄羅斯在烏克蘭邊界陳兵規模已超過2014年。

俄羅斯國營媒體報導，莫斯科計畫局部封鎖黑海，禁止外國軍艦和其他官方船隻通行，為期6個月，這類舉措可能影響到亞速海（Sea of Azov）的烏克蘭港口往來交通。

亞速海是一個陸間海，透過克里米亞半島（Crimean peninsula）東端的克赤海峽（Kerch Strait）與黑海相連。克里米亞2014年遭俄羅斯並吞。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示：「這代表莫斯科再次無端促使情勢升溫，企圖暗中顛覆和破壞烏克蘭穩定。」

他還說：「此一事態發展尤其令人不安，有可靠報告指俄羅斯在並吞的克里米亞和烏克蘭邊界附近集結大批兵力，規模為2014年入侵克里米亞以來未見。」

烏克蘭政府軍與親俄分離主義分子在烏克蘭東部交戰，戰事近幾周趨於激烈，俄羅斯與西方國家關係也開始惡化。俄方在烏克蘭的北部、東部邊境和克里米亞半島陳兵數萬，北約已就此提出警告。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）

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