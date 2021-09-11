俄控科技巨頭干預選舉 召見美國大使

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（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯17至19日將舉行國會選舉，俄羅斯今天表示，美國科技龍頭干預選情，外交部就此召見美國駐俄大使。

莫斯科當局已加強網路管控，若有外國科技公司不願刪除當局禁止散布的內容，俄羅斯將祭出法律行動。

俄羅斯外交部說，已向美國大使蘇利文（John Sullivan）提供「無可辯駁的證據」，顯示美國科技巨頭違反俄羅斯法律，干預9月17至19日舉行的下議院國家院（State Duma）選舉。

俄羅斯外交部表示，副外交部長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）召見蘇利文時，對美國科技巨頭「干預我國內政，明確表達無法接受」。

美國國務院發言人波特（Jalina Porter）說，俄羅斯外交部召見蘇利文時談了「許多雙邊議題」，以支持美國總統拜登「期盼與俄羅斯建立穩定與可預測關係的願景」。

她不願觸及俄羅斯控訴美國科技龍頭干預選舉一事。 包括臉書（Facebook）、推特（Twitter）與谷歌（Google）等數家美國網路公司，因為沒有依俄羅斯媒體監管機關要求刪除內容，以及沒有將俄羅斯使用者資料儲存在國內伺服器，最近接連遭俄羅斯開罰。

俄羅斯1月出現力挺克里姆林宮批評者納瓦尼（Alexei Navalny）的抗議活動後，莫斯科當局指控許多網路平台干預內政，不願刪除呼籲未成年人加入抗議集會的貼文。

© 2021 AFP