俄擊毀衛星碎片危及太空站 美英譴責

（法新社華盛頓15日電） 美、英今天同聲譴責俄羅斯進行「危險且不負責任」的飛彈試射，擊毀自家一枚人造衛星，產生大量碎片，漠視太空安全與可持續性，迫使國際太空站的太空人採取避難行動。

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美國官員表示，這是有史以來第4次從陸地擊落人造衛星，而華府事前並未被告知，美方將與盟友討論如何回應。

這起試射再度引發各界對太空軍備競賽日益升級的擔憂，包括研發出能讓其他衛星偏離軌道的衛星和雷射武器等。

美國國務卿布林肯（Anthony Blinken）在聲明中說：「俄羅斯聯邦（Russian Federation）魯莽地試射直接上升式反衛星飛彈，擊毀了一枚俄國自己的衛星。」

他還說，試射行動目前已在軌道中產生1500個以上可追蹤碎片，還可能製造出數十萬個較小的軌道碎片。

在國際太空站（ISS）上的4名美國人、1名德國人及2名俄羅斯人必須關閉太空站艙門，到返航船艦尋求避難，這是在面對可能迫使撤離的緊急事件下，必須採取的標準「安全庇護」警戒程序。

美國國家航空暨太空總署（NASA）說，這些太空人在美東時間凌晨2時（格林威治時間上午7時）前往乘龍號（Dragon）和聯合號（Soyuz）太空船，並在那裡停留約2小時。國際太空站目前仍於每90分鐘靠近或穿越一次碎片雲團。

布林肯在措辭強硬的談話中表示，距離危機結束尚遠，這些碎片將持續對國際太空站上的衛星和活動構成威脅。他還說，美國將與其他夥伴討論如何回應。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）在聲明中說，他「對這種不負責任和破壞穩定的行為感到憤怒」。

他說：「憑藉其在人類太空飛行領域的悠久歷史，難以想像俄羅斯會做出這番舉措，不僅危及國際太空站上的美國和國際夥伴，也會危及自家和中國太空站上的中國太空人。」（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）

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