俄支持聶斯特河沿岸地區遭攻擊 無線電塔傳爆炸

（法新社摩爾多瓦基希涅夫26日電） 位於烏克蘭西南部與摩爾多瓦邊界的聶斯特河沿岸（Transnistria）地區當局今天表示，鄰近烏國邊界區域的廣播無線電塔疑似遭到攻擊，兩度傳出爆炸聲。

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聶斯特河沿岸內政部透過聲明稱：「4月26日晨間，格里戈里奧波爾斯基（Grigoriopolsky）地區的馬亞克村（Mayak）傳出2次爆炸聲。」

聶斯特河沿岸位於烏國與摩爾多瓦之間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。俄國在當地設有軍事基地，並存放約2萬噸彈藥。

聲明指出，傳出爆炸聲的時間分別在當地時間早晨6時40分和7時5分，遭攻擊地點則是距離聶斯特河沿岸首府蒂拉斯浦（Tiraspol）約50公里的馬亞克無線電塔。

聶斯特河沿岸內政部表示，攻擊發生後，原本正在廣播俄羅斯電台訊號的2個「強大」天線故障，該部公布的照片顯示受損天線掉落地面，此外並無人員傷亡。

針對此事，摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）今天下午也將召開最高安全委員會會議，並預定在會後召開記者會。

昨天聶斯特河沿岸當局說，位於蒂拉斯浦的國家安全部辦公室似乎遭到榴彈發射器攻擊。不過，目前尚無證據顯示這2起攻擊事件互有關聯。

上周，俄羅斯一名高階軍官提出聶斯特河沿岸地區俄語人口的問題。

摩爾多瓦外交部為此召見俄國大使，稱上述言論「毫無根據，與俄羅斯支持我國在國際公認邊界內的主權和領土完整立場相矛盾」。

© 2022 AFP