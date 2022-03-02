俄攻烏克蘭 瑞典芬蘭國內加入北約呼聲創新高

（法新社斯德哥爾摩1日電） 芬蘭總理馬林（Sanna Marin）今天表示，在俄羅斯攻擊烏克蘭以後，公民和政治人物對於加入北大西洋公約組織（NATO）的心態「出現變化」。

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芬蘭政黨領袖召開會議，商討如何因應舉行加入北約公投的請願後，馬林指出，加入北約的辯論「正如火如荼展開，且肯定會更加熱烈」。

但馬林也警告，現階段不宜斷然做出結論。

這份請願在不到一周內募得5萬個簽名，通過將此案提交國會的門檻，會被視為有關烏克蘭危機更廣泛辯論的一環。

根據芬蘭國家廣播公司（Yle）昨天公布的民調結果，芬蘭國內也首度出現多數國人（53%）支持加入北約的現象。

這個數字與一個月前相比近乎翻倍，當時芬蘭最大報「赫爾辛基日報」（Helsingin Sanomat）調查，加入北約的支持率僅28%。

根據公共的瑞典電視台（SVT）2月25日所做民調，瑞典國內對於加入北約的支持率也創下歷史新高，來到41%。

這兩國也破例出口武器給陷入衝突的國家。除了頭盔與護甲外，瑞典將運出5000件反戰車武器到烏克蘭；芬蘭將運出2500把突擊步槍、彈藥與1500件一次性反戰車武器。

專家預期，瑞典和芬蘭在加入北約一事上將採取一致行動。

© 2022 AFP