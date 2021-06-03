俄新聞網站VTimes遭標外國代理人 宣布被迫關站

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（法新社莫斯科3日電） 俄羅斯少數僅存獨立媒體之一VTimes新聞網站今天宣布，由於5月遭到莫斯科當局認定為「外國代理人」機構，因此將在本月稍晚關站。

VTimes由俄羅斯受尊崇的商業日報「新聞報」（Vedomosti）前資深編輯和記者於去年創立，這批人在「新聞報」任命一名親克里姆林宮的新總編輯之後出走。

莫斯科認定的「外國代理人」代表由外國資助從事政治活動的組織。一旦機構被貼上標籤，必須揭露資金來源，且發布的訊息也必須標示是透過「滿足外國代理人任務」的媒體。

針對VTimes被列入外國代理人名單，俄羅斯司法部5月提出的說明是，這個新聞網站註冊地點在荷蘭。

VTimes表示，這個標籤已嚇跑他們的合作夥伴、摧毀他們的業務，並使得他們報導新聞更加困難。

VTimes事件反應出莫斯科對批評當局的媒體持續擴大打壓，非俄羅斯國營媒體的記者和編輯正處於艱難時刻，當地獨立報導和異議意見存在空間正大幅萎縮。

VTimes編輯今天在聲明中表示，自從被認定為外國代理人機構後，他們已考慮幾種繼續出刊的方法，但每種情況都會造成員工可能遭到犯罪起訴或監禁。

「VTimes基本上被迫歸類為少數反對派政治媒體，但我們構思和報導的卻是完全不同的內容。」

「因此，我們決定在6月12日俄羅斯獨立日當天停刊。」

總部設在拉脫維亞的受歡迎俄語新聞網站Meduza，數周前也因被莫斯科認定是外國代理人機構，而被迫發動群眾募資來彌補廣告收入損失，以求生存。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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