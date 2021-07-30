俄泳將雷洛夫男子200公尺仰式摘金 美國衛冕夢碎

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（法新社東京30日電） 俄羅斯泳將雷洛夫（Evgeny Rylov）今天在東京奧運男子200公尺仰式項目以1分53秒27成績刷新奧運紀錄摘金，並終結美國過去6屆奧運在此項目的霸主地位。

雷洛夫今天以1分53秒27成績刷新奧運紀錄，擊敗衛冕者美國選手墨菲（Ryan Murphy），墨菲最後以1分54秒15摘銀；英國的格林班克（Luke Greenbank）以1分54秒72鍍銅。

雷洛夫的勝利終結了美國在這個比賽項目的霸主地位；美國過去6屆奧運都在男子200公尺仰式摘金。

24歲的雷洛夫也在男子800公尺接力摘下銀牌，加上個人2枚仰式金牌，讓他這趟東京奧運之旅戰績輝煌。

2016里約奧運時，墨菲奪得200公尺仰式金牌，雷洛夫屈居銅牌，但此後兩人一直處於相反的發展軌道上，墨菲只在2018年游進1分54秒之內一次，而雷洛夫在過去兩屆世界游泳錦標賽上都取得了勝利。

在男子200公尺仰式歷來最快的17次成績中，雷洛夫就囊括其中5次，他頂着這樣傲人的成績來到日本參加奧運。

墨菲賽後表示：「任何項目都很難連續獲勝。奧運的獨特之處在於讓每個人都發揮出最佳水準，這使得比賽更具挑戰性。」（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2021 AFP