俄海軍和北約國家將一同參加聯合軍演 10年首見

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（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯海軍今天宣布，明年2月將參加在巴基斯坦外海舉行的AMAN-2021軍事演習。這場軍演預計有30國參與，這將是俄國海軍10年來首度和北大西洋公約組織（NATO）國家一同演習。

俄羅斯南部軍區（Southern Military District）透過聲明宣布這項消息。參與軍演的30國當中，有10國將派艦隊參加，其餘國家則會派遣觀察員。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，根據代表俄國參與明年這場軍演的黑海艦隊發布的聲明，其他參與國家包括中國、日本和巴基斯坦；而英國、美國和土耳其等北約國家也會派艦隊參加。

俄羅斯海軍上回和數個北約國家的艦隊一同軍演，要回溯至2011年，當時是參加在西班牙外海舉行的「英勇君王」（Bold Monarch）演習。

俄羅斯與美國為首的北約近幾年關係不睦，原因是俄國2014年並吞克里米亞後，北約暫停與俄國關係。

俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）今年9月還指控北約在俄國邊界附近增強兵力。北約本月稍早也發布報告指出，未來10年俄國很可能仍是北約的主要威脅來源。

© 2020 AFP