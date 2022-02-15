俄烏僵局 莫斯科續開外交斡旋之門

（法新社莫斯科14日電） 西方聲稱俄羅斯很可能本周入侵烏克蘭，但俄國今天為外交斡旋繼續開一扇窗；美國也稱據信俄國總統蒲亭還沒做出是否揮師入侵的最後決定。

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雖然俄國表示正結束一些軍演，釋出降溫的可能信號，但美方戒心仍重，高層官員嘴上依然稱俄國入侵威脅「比以往任何時候都更加可能成真」。

就在西方研判俄軍很可能本周越過邊界入侵烏克蘭，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）仍訂於15日到訪莫斯科，與蒲亭會談，繼續為解決俄烏危機穿梭。蕭茲14日已在基輔與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）會談。

克里姆林宮方面藉由精心安排的電視會議，傳達迄今為止最強的與西方持續協商信號，而非動武在即。俄國官方電視台播出外長拉夫羅夫（Sergey V. Lavrov）告訴總統蒲亭，他認為外交努力仍有可為。

拉夫羅夫在提到與西方協商時跟蒲亭說：「我相信（外交斡旋）離盡頭還很遠，我會建議持續並加強（協商）。」蒲亭則回答「好啊」。

幾分鐘後，俄國國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）也告訴蒲亭，俄國在烏克蘭周邊的「大規模演習」即將結束。

聯合國方面，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）仍堅持，俄烏危機除外交解決別無他途，警告若放棄外交折衝走向對抗，不啻跳崖。

在基輔與澤倫斯基會談後，德國總理蕭茲在兩人聯合記者會重申，俄國在邊境陳兵毫無正當性，誓言柏林會與盟邦繼續支持烏克蘭的安全與獨立自主。

澤倫斯基今天則在對全國談話時說：「有人告訴我們，2月16日將是（俄羅斯）入侵的日子。我們將定為團結日（Unity Day），而我已簽署了因應的相關法令。」

© 2022 AFP