俄烏兩大產糧國情勢緊張 小麥玉米價格聞風波動

（法新社紐約16日電） 烏克蘭和俄羅斯是世界上兩大小麥和玉米生產國，兩國之間的危機讓大宗商品價格瘋狂波動，從外交聲明到海上封鎖的傳言都會擾亂市場行情。

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通常農產品價格波動比股票或石油小得多，但現在往往會出現驚人的飆升和重挫。

法國農業風險管理諮詢公司Agritel分析師勒莫爾加特（Gautier Le Molgat）表示：「市場不知道情勢的細微差別：像要開戰價格就上漲，看似和平就下跌。」

穀物市場行情本周曾在不到24小時內3度轉向：首先是因俄羅斯外長14日展現樂觀態度，然後是美國搬移駐烏克蘭大使館的消息，最後是莫斯科宣稱展開撤軍。

小麥的風險尤其高，因為根據美國農業部（USDA）估計，俄羅斯是世界上最大的小麥出口國，烏克蘭排名第四。

這兩個國家合計佔世界小麥貿易的近1/3。

在玉米方面，烏克蘭在出口國中排名第四，約佔玉米貿易總額的22%。

但是到目前為止，俄羅斯軍隊的行動對俄羅斯或烏克蘭的出口影響很小。

根據標普全球普氏（S&P Global Platts）數據顯示，儘管全球小麥價格飆升，上個月烏克蘭的小麥價格卻下降4%。

勒莫爾加特說：「如果我們繼續處於潛在的衝突中，波動仍將繼續存在，俄羅斯和烏克蘭都將是這場衝突的輸家。」

「他們的貨幣將貶值，幾乎沒有人會在未獲保證交貨情?下，冒險從遙遠的來源購買。」

烏克蘭也是最大的葵花籽油出口國，俄羅斯緊隨其後位居第二。

StoneX Financial首席大宗商品經濟學家蘇德曼（Arlan Suderman）說：「我們的確看到一些客戶撤回從烏克蘭購買葵花籽油，因為他們擔心如果烏克蘭捲入與俄羅斯的軍事衝突是否能交貨。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

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