俄烏危機考驗賀錦麗 慕尼黑會議試煉外交身手

（法新社華盛頓9日電） 美國副總統賀錦麗將率領代表團出席本月慕尼黑安全會議，重申堅守和平安全原則，並確保烏克蘭主權與領土完整。俄羅斯總統蒲亭預料不會出席這場世界政治領袖齊聚的年度大會。

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創立於1963年的慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）每年吸引全球主要政治、非政府組織、商界與學術領袖與會，今年可能着重商討俄烏邊界危機。俄羅斯在烏克蘭邊境集結大軍，意在阻止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）和擴大俄國勢力範圍。

白宮副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）今天宣布賀錦麗（Kamala Harris）赴歐行程，他表示，副總統在慕尼黑的外交活動，「將展現我們對北約盟邦鋼鐵般的承諾，重申利益共享，堅守自二次世界大戰以來鞏固歐洲和平與安全的相關原則」。

這名官員說，在烏克蘭面臨俄國大規模入侵威脅之際，賀錦麗將「重申美國確保烏克蘭主權與領土完整的承諾。」

慕尼黑會議定於2月18日至20日舉行；克里姆林宮表示，總統蒲亭（Vladimir Putin）不會出席會議。（譯者：紀錦玲）

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