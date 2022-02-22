俄烏局勢升溫 日股開盤下挫油價上漲

（法新社東京22日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）下令俄軍以「維和人員」身分進入烏東兩個親俄分離主義勢力控制的地區後，東京股市今天開盤下挫，油價上漲。

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日經225指數在開盤約30分鐘下跌1.46%或391.72點，來到26519.15點，跌幅超過2%。

東證股價指數挫跌21.02點或1.10%，來到1889.66點。

油價部分，紐約西德州中級原油（WTI）上漲3.14%至每桶93.93美元，北海布倫特原油（Brent North Sea）上漲1.98%至每桶95.39美元。

此外，在市場避險情緒影響下，金價再度攀升，上漲0.2%至每盎司1909.54美元。

蒲亭今天決定承認烏克蘭東部兩個分離主義共和國的獨立地位，接着下令俄軍以「維和人員」身分進入這兩個地區，此舉可能引發與烏克蘭的潛在災難性戰爭。

蒲亭無視西方制裁威脅所發表的聲明，令日本投資人感到震驚。

東京Monex Securities Inc.資深市場分析師金山敏之表示，「烏克蘭緊張局勢加劇」導致日股下挫。

美國21日適逢總統日（Presidents' Day），華爾街股市休市。（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

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