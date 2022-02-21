俄烏情勢緊繃 美媒：情報指俄軍奉命進攻烏克蘭

（法新社華盛頓20日電） 美國媒體今天援引匿名消息人士的話報導，美國上周接獲情報，指俄羅斯軍方已奉命繼續推動向烏克蘭進攻。

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報導說，相關情報給了美國總統拜登信心在18日表示，他「深信」俄羅斯總統蒲亭已決定入侵烏克蘭。

「華盛頓郵報」與哥倫比亞廣播公司（CBS）、「紐約時報」及美國有線電視新聞網（CNN）等多家美國媒體紛紛做出上述報導，但白宮、五角大廈和國務院皆未向法新社記者證實，美方是否接獲俄軍奉命繼續進攻烏克蘭的情報。

華郵報導：「因事涉敏感要求匿名的多名消息人士表示，讓拜登有信心做出斷言的美國情報，來自一個對俄國部屬下達展開全面攻擊的命令。」

CNN援引一名匿名消息人士的話說，目前「尚未觀察到」可能指向俄羅斯即將入侵烏克蘭的其他跡象。這名消息人士也警告，俄方這項攻擊命令仍有可能撤回，或這些情報也可能是用來誤導西方。

據美國和西方盟邦估計，最近幾周，俄羅斯在烏克蘭邊境附近集結超過15萬大軍。

一名不願透露姓名的美國官員18日對記者說：「（陳兵俄烏邊境的俄軍部隊）有40%到50%已就攻擊位置。他們已在過去48小時展開戰術集結。」

莫斯科否認有進軍烏克蘭的計畫，但正在尋求西方保證烏克蘭永遠不會加入北大西洋公約組織（NATO），並要求將派駐東歐的部隊撤回，但遭西方拒絕。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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