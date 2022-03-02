俄烏戰事影響 瑞典芬蘭向北約靠攏

（法新社斯德哥爾摩1日電） 芬蘭與瑞典一向奉行軍事不結盟政策，但俄羅斯入侵烏克蘭顛覆了兩國現狀，對加入北約掀起「歷史性」高漲的支持聲浪，也破例出口武器，並無視莫斯科當局的要求。

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分析人士指出，斯德哥爾摩和赫爾辛基當局目前雖已排除申請加入北大西洋公約組織（NATO）軍事聯盟，但兩國從未如此接近採取此舉。

瑞典非政府組織「社會與國防」（Society and Defence）分析人員卡蘭德（Zebulon Carlander）說：「目前凡事都有可能，北約各國釋出的訊號是，可以在很短的時間內處理成員資格的申請程序。」

他向法新社表示，他認為這很大程度上取決於斯德哥爾摩和赫爾辛基當局的決定。

瑞典和芬蘭並未和北約正式結盟，不過兩國從1990年代中期以來曾為北約夥伴，但冷戰結束時終結了兩國的中立立場。

由於克里姆林宮在安全方面主要不滿的便是北約東擴，因此這兩國若加入北約，會進一步升高俄羅斯和西方國家間的緊張情勢。

俄國外交部2月25日警告，瑞典和芬蘭若加入北約，會面臨「非常嚴重的軍事和政治後果」。

不過赫爾辛基當局對此不以為然，稱俄方放話警告已不是新鮮事。

© 2022 AFP