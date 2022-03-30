俄烏戰爭和能源飆漲衝擊 德國下修經濟前景預測

（法新社法蘭克福30日電） 德國政府經濟顧問今天下修該國2022年經濟成長預測，警告烏克蘭戰爭和飆升的能源價格，將對這個歐洲最大經濟體造成損害。

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德國經濟專家委員會（German Council of Economic Expert）現在預期，德國今年國內生產毛額（GDP）只比去年成長1.8%，低於此前預測的成長4.6%。

他們在最新的報告中表示：「俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭以及能源價格，正使經濟前景急劇惡化。」

這些專家的預測備受總理蕭茲（Olaf Scholz）政府關注，他們表示，隨着能源成本和供應鏈中斷繼續推升全球各地物價，他們預計通貨膨脹將在2022年達到數十年來的最高點6.1%。

這些專家預估2023年通貨膨脹會回落至3.4%，而經濟產量（economic output）應會出現3.6%反彈。

烏克蘭衝突使得德國最終擺脫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行並恢復成長的希望落空。

德國產業以出口為導向，特別容易受到疫情造成的供應鏈瓶頸和原料短缺影響，經濟復蘇速度已落後法國和義大利等其他歐洲主要經濟體。

顧問之一特魯格（Achim Truger）說：「供應鏈已因Covid-19疫情而緊繃，這場戰爭帶來額外的壓力。」

「同時，再次飆漲的天然氣和石油價格，正讓企業和私人消費承受重壓。」

德國汽車巨頭福斯（Volkswagen）和賓士（Mercedes-Benz）因少了烏克蘭工廠提供的重要零件，已被迫減少部分工廠產量，而對俄羅斯的出口也已停止。

德國也比其他歐洲國家更依賴俄羅斯的石油、天然氣和煤炭來維持其工業運轉和家庭供暖需要。

德國55%的天然氣、一半的煤炭和大約35%的石油是從俄羅斯進口。

柏林矢言在不久的將來，透過轉向其他國家供應商和加速再生能源發展，來擺脫對俄羅斯能源的依賴。

不過德國一直堅拒國內外要求其抵制俄羅斯能源，擔心這會對經濟造成毀滅性影響。

德國經濟暨能源部長哈柏克（Robert Habeck）今天稍早啟動德國第一級天然氣緊急計畫，人們越來越擔心俄羅斯可能關閉能源供應以回應西方制裁其發動戰爭。

哈柏克還呼籲公民和企業減少使用能源。他說：「我們所處的情況是，節省每一瓦都有幫助。」

© 2022 AFP