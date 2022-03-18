俄烏戰爭引發能源價格飆漲 歐盟緊急構思政策

（法新社巴黎18日電） 俄烏戰爭造成能源價格飆漲，尤其是石油，目前每桶已漲破100美元，歐洲各國正緊急構思政策以防堵能源價格通膨浪潮。

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糧食和能源價格飆漲，創下數十年高點，使得企業和消費者都在此壓力下陷入艱困，這使各國政府構思，有何措施可應對，以減輕痛苦。

有若干歐洲聯盟會員國呼籲，在戰事繼疫情之後持續造成財政衝擊的情況下，應有共同應對之道。因此本月初歐盟執行委員會表示，可能會繼續暫停實施嚴控預算的規定，直到明年。

歐洲燃料稅最高的瑞典14日宣布，暫時調降柴油與汽油稅至每公升1.3瑞典克朗（新台幣3.9元），這是15億美元（新台幣425億元）整體應對措施的一環。

在此同時，比利時和荷蘭選擇調降天然氣、電力和燃料油等燃料的增值稅，並調降燃料稅來降低汽油價格。

比利時消費者60公升汽車油箱加滿，將省下約10歐元（新台幣314元）；荷蘭家庭1月到6月的能源支出也將減少約140歐元。

在比利時，直至9月為止，最貧困家庭將能因社會福利能源價格（social tariff）而受惠。

波蘭政府已經延長在俄烏戰爭爆發前實施的一系列抗通膨措施。波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）上周末表示：「這是對抗（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）的代價。」

© 2022 AFP