俄烏戰爭效應 IMF預料下修全球經濟成長預測

（法新社華盛頓10日電） 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，IMF預期將調降全球經濟成長預測，主要是俄羅斯入侵烏克蘭導致經濟受損。

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喬治艾娃告訴媒體：「大家都看到（戰爭）可怕的傷亡，人命被奪，民眾受苦，難民大幅增加；除此之外，經濟方面也蒙受重大損失。」

她表示，除了烏克蘭的損失，西方國家對莫斯科的制裁也會造成俄羅斯經濟「劇烈緊縮」。

喬治艾娃說，因盧布大幅貶值，民眾購買力下降，俄國正「步入嚴重經濟衰退」。又說，債務違約不再是「遙不可能的事」。

國際貨幣基金於1月間因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron疫情的負面衝擊，才將2022年全球經濟成長預測調降至4.4%；2021年全球經濟成長為5.9%。

她說，IMF預定下月公布最新「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，內容將包括「我們對成長預測的下修」。

喬治艾娃說明，戰爭與制裁，包括美國禁止俄國石油進口，都對全球經濟產生效應，導致能源成本飆漲，以及諸如小麥、肥料、金屬等主要商品價格上揚。

她表示，如此一來，已經飆升的通膨會再度往上推高，「引發全世界許多地方的嚴重關切」。

喬治艾娃說：「我們歷經了疫情危機，但目前我們甚至處於更令人震驚的處境，不可思議的事居然發生了：歐洲正在戰爭。」（譯者：紀錦玲）

© 2022 AFP