俄烏緊張升溫 拜登將與蒲亭通話

（法新社華盛頓12日電） 美國先前警告，俄羅斯可能在幾天內入侵烏克蘭。美國總統拜登將在12日與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）通話。

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美國11日戲劇性對烏克蘭緊張局勢提出警告，稱俄羅斯隨時可能入侵烏克蘭，可能會在幾天內發動空襲，示警「這些攻擊顯然能殺死平民，不論其國籍」，呼籲美國公民在48小時內儘速離開烏克蘭。

白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在華府告訴記者，目前集結在烏克蘭邊境的超過10萬俄羅斯大軍，可能在任何時間點發動入侵行動。

蘇利文也否決蒲亭基於中俄關係，絕不會在北京冬奧期間發動攻擊的猜想，稱進攻可能在20日冬奧閉幕前發生。

蘇利文發言之前，美國總統拜登和6名歐洲領導人、北大西洋公約組織（NATO）及歐洲聯盟（EU）領袖舉行會談，商討冷戰結束以來最嚴重的西方與俄羅斯危機。

一名美國官員表示，拜登將在12日與蒲亭會談。法國政府則說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）也會在12日致電蒲亭。

蘇利文多次警告，俄羅斯可能面臨西方嚴厲制裁，並稱蒲亭想使其撤出東歐的北約，目前「比最近記憶中的任何時候都更有凝聚力、更目標明確，也更有動力」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的發言人在美國與歐洲領袖的團體電話會議結束後表示，各方「目標是要避免歐洲爆發戰爭」，但若莫斯科不讓步，「盟軍決心聯合對俄羅斯採取迅速的嚴厲制裁。」

歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）說，制裁對象將為金融和能源部門。

俄國的海上武力，以及從全俄國集結的部隊目前已經包圍烏克蘭的南部、東部及北部。

克里姆林宮表示，俄國目標是讓北約同意永遠不讓烏克蘭加入北約，同時從已經結盟的東歐國家撤退，實質上要讓歐洲重回冷戰時期的勢力畫分。美國和其歐洲盟友則否決俄國請求，堅稱北約對俄國不會構成威脅。

© 2022 AFP