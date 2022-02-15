俄烏緊繃 日相岸田將與烏克蘭總統通電話

（法新社東京15日電） 政府消息人士透露，日相岸田文雄今晚將與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電話，表達日本對俄烏危機的嚴正關注。

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目前各方仍持續穿梭斡旋，除岸田預定今晚與澤倫斯基通話外，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）當地時間14日到基輔與澤倫斯基會談後，15日將再轉往莫斯科；而在俄方釋出外交之窗仍開的信息後，和平解決的外交努力正在加強。

岸田文雄預計今天晚間將與倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行電話會談，預料倫斯基將說明當地最新情況與未來情勢，岸田則將尋求烏克蘭政府協助撤僑。

此外，預料兩人也將針對若俄羅斯進攻烏克蘭時，將採取的制裁措施等議題交換意見。

岸田今天在與內閣及執政的自民黨成員開會後表示，日本嚴重關切俄烏局勢，「會持續保持高度警戒，並與七大工業國集團（G7）夥伴密切合作，以讓局勢穩定。」

G7財長昨天發表聯合聲明警告，俄國一旦入侵烏克蘭，將面臨極嚴厲制裁。

日本外相林芳正今天也強調，日本支持烏克蘭的主權與領土完整，但未詳細說明可能端出哪些制裁。

© 2022 AFP