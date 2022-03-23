俄烏衝突近月 蒲亭發言人：只有面臨存亡威脅俄才會動用核武

（法新社華盛頓22日電） 克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）今天告訴美國有線電視新聞網國際台（CNN International），俄國只有在面臨「存亡威脅」的情況下，才會在烏克蘭衝突動用核武。

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培斯科夫表示，俄羅斯的安全政策規定，只有在俄國受到存亡威脅時，才會訴諸核武。

資深戰地記者艾曼普（Christiane Amanpour）詢問他是否「確信或有信心」俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）不會在俄烏衝突中動用核選項，培斯科夫發表上述言論。

俄軍2月24日入侵烏克蘭，蒲亭28日即宣布俄羅斯核武部隊已處於高度戒備狀態，引發全球關注，西方國家擔心，俄烏衝突可能升級為核戰。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）說，莫斯科這番可能動用核武的言論很「危險」。他對記者說：「這不是一個負責任的擁核國應該採取的行動。」

話雖如此，柯比強調，五角大廈官員「還沒看見任何跡象，足以讓我們得出必須改變戰略嚇阻態勢的結論」。

西方國防官員在蒲亭2月底命令核武部隊進入高度警戒後表示，他們沒發現任何俄羅斯動員戰略轟炸機、飛彈和潛艇等核武的明顯跡象。

但莫斯科警告，如果美國和北大西洋公約組織（NATO）向烏克蘭提供戰鬥機，恐導致戰事進一步升級和擴大，讓俄羅斯直接杠上西方擁核國。

記者進一步詢問俄羅斯對烏克蘭的侵略行動，培斯科夫表示，俄國無意佔領鄰國；他還聲稱俄國並未攻擊平民。

他說，這場「特別軍事行動」的主要目標是「清剿烏克蘭的軍事潛力」，「這就是為什麼我們的軍隊只鎖定烏克蘭境內的軍事目標和物體，而不是民用目標」。

儘管如此，有許多照片和影片證據支持人權組織的指控，即俄軍攻擊烏克蘭許多民用目標。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

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