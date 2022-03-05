俄烏酣戰 布林肯預期烏克蘭人苦難恐更惡化

（法新社布魯塞爾4日電） 俄羅斯入侵烏克蘭戰事正酣，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天說，烏克蘭人的苦難恐怕還會惡化，但他也為西方國家以制裁為主、僅提供有限軍援的做法辯護。

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美國和歐洲盟友在協助烏克蘭抵抗俄國入侵上，面臨愈來愈大的壓力，尤其北大西洋公約組織（NATO）。布林肯表示，西方世界到目前對俄羅斯採取的行動，懲罰性效果才正要開始。

他也說，在布魯塞爾的北約和歐盟總部開了一整天會議，焦點都在提供更多軍事支援、更多制裁措施和更多人道援助給烏克蘭。

他對記者說：「很不幸的預期是，我們現在看到的苦難，在好轉前怕是要先變得更糟。」

外界要求北約在烏克蘭上空實施禁航區以阻止俄軍戰機、轟炸機和直升機飛入烏國領空的呼聲愈來愈高，但北約今天稍早已拒絕。

美國和歐洲國家積極供應反裝甲火箭和可攜式「刺針」飛彈給烏克蘭軍隊，這些武器可擊落直升機和速度較慢的飛機，但美歐都拒絕派遣戰機協助烏克蘭空軍反擊俄軍。

布林肯在組織全球反制俄羅斯的行動上扮演要角，他認為，實施禁航區勢必會導致衝突擴大。

他說：「要實施禁航區的唯一方法，就是派遣北約飛機進入烏克蘭空域，並擊落俄機。這會導致戰爭全面爆發。」

© 2022 AFP