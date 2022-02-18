俄烏開戰疑慮再起 亞股走勢分歧

（法新社香港18日電） 俄羅斯即將入侵烏克蘭的疑慮再起，引發美國股市昨天重挫；加上投資人對於美國聯邦準備理事會（Fed）打算升息的長期焦慮仍在，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

廣告 繼續瀏覽後續

儘管東歐緊張情勢繼續吸引市場大部分注意力，但由於交易商越來越看好關於伊朗核子計畫將達成一項協議，這可能促使伊朗恢復原油出口，油價應聲延續跌勢。

自從美國總統拜登（Joe Biden）警告說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）可能隨時將攻擊烏克蘭，使得眾人目光如今聚焦俄烏邊界情勢。 在莫斯科表示正在撤軍後，外界一度對於危機結束抱持樂觀。但其後西方強國指出，沒有跡象顯示俄軍正撤離烏克蘭邊界；且西方指控莫斯科準備執行「栽贓嫁禍任務」，作為入侵烏克蘭的藉口。

美股3大指數昨天收盤應聲挫低，那斯達克更重挫近3%。

不過，華府昨天又說，若俄羅斯未進犯烏克蘭，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）下周將與俄國外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會晤。這項消息稍微提振市場信心。 亞洲股市今天表現優於美股。儘管東京股市收盤下跌0.4%，香港股市收挫1.9%，雪梨、新加坡、台北、威靈頓和馬尼拉股市也全數收黑；但上海股市收高0.7%，雅加達和曼谷股市也收紅。首爾股市則收在平盤。

© 2022 AFP