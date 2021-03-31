俄異議人士納瓦尼絕食 抗議無法就醫

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（法新社莫斯科31日電） 遭到關押的俄羅斯異議人士納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示他正在絕食抗議，並將持續到他的嚴重背痛和雙腿麻木問題獲得適當治療為止。

納瓦尼是俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）最知名的批評者，今年稍早被判2年半徒刑，目前正在俄國一處惡名昭彰的流放地服刑。

44歲的納瓦尼表示，他的右腿本來就因神經問題而麻木。他指控獄方人員拒絕給予適當治療，只給他止痛藥，卻無適當診斷。

納瓦尼今天在社群媒體Instagram上寫道，現在背痛也導致他的左腿失去知覺。

他表示：「我已發動絕食抗議，要求當局遵照法律，並讓醫師獲准探視我。」

當局認為納瓦尼有潛逃風險。上周他正式投訴獄方，指守衛一晚叫醒他8次，以對錄影機宣布他還在牢房裡。

納瓦尼今天表示，他不但沒有獲得治療，還持續遭受睡眠剝奪等虐待。他寫道：「我有權要求醫師前來看病和用藥。…說正經話，這種狀況已令我困擾。」

納瓦尼去年遭「諾維喬克」（Novichok）神經毒劑毒害，幾近喪命，後來赴德國治療。今年1月他返回俄國當下旋即遭到拘留，引發西方國家譴責，美國與歐盟都呼籲釋放納瓦尼。

© 2021 AFP