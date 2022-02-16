俄異議領袖納瓦尼遭控新罪恐多坐10年牢 誓抗俄政權

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（中央社俄羅斯波克羅夫15日法新電）身陷囹圄的克里姆林宮頭號批評者納瓦尼（Alexei Navalny）今天表示，他將持續挑戰俄羅斯政權。納瓦尼被起訴新的詐欺等罪，恐導致刑期延長10多年。

45歲的納瓦尼已入監服刑一年。

納瓦尼在2020年遭人以神經毒劑下毒送往德國治療，治癒後於去年1月返回俄國時在機場被捕，隨即在2月被以舊的欺詐案判刑2年半，如今新的指控恐使他的入獄時間大為延長。

根據視訊連接的畫面顯示，納瓦尼穿着囚服，出現在流放地監獄內的臨時法庭，微笑擁抱他的妻子，警衛則站在兩側。

納瓦尼在聽審時說：「你將無限期地延長我的刑期。我們能怎麼辦？」「一個人的作為比個人命運還要重要，我無所畏懼。」

俄國當局在波克羅夫（Pokrov）戒備最森嚴的監獄舉行閉門庭審，受到人權團體抨擊。波克羅夫位於莫斯科以東約100公里。

調查人員指控納瓦尼將470多萬美元的政治獻金挪為己用。這項罪名最高可判處10年監禁。

美國國務卿布林肯表示，他對針對納瓦尼的「可疑新指控感到不安」，呼籲當局釋放他。

布林肯在推特發文說：「納瓦尼和夥伴因揭露官方腐敗而淪為目標。」「這一次，他在一個流放地受審、不讓公眾看到。俄羅斯當局應釋放納瓦尼，結束對他支持者的騷擾和起訴。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）稍早前在與蒲亭於莫斯科的記者會上表示，此案不符合法治。（譯者：陳怡君/核稿：劉淑琴）

© 2022 AFP