俄監獄當局首長：納瓦尼已轉送流放地服刑

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（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯監獄當局首長今天表示，克里姆林宮的批評者納瓦尼（Alexei Navalny）已被轉送一處流放地（penal colony），將在那裡服刑兩年以上。

納瓦尼是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）最知名的反對者，之前遭遇毒物攻擊赴德國就醫。法院本月以他在德國期間違反過去犯行的假釋條件為由，判處他在流放地服刑2年6個月。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，俄國聯邦監獄管理局（Federal Prison Service）局長卡拉希尼科夫（Alexander Kalashnikov）表示，納瓦尼「已按照法院判決被送往該去的地方」。

卡拉希尼科夫未公布流放地的監獄名稱，但他堅稱納瓦尼將在「完全正常的條件下」服刑。

「我保證在那裡他的性命與健康不會受威脅。」

歐洲人權法院（European Court of Human Rights ）上周已要求俄羅斯釋放納瓦尼，指納瓦尼在獄中性命堪憂，但莫斯科當局迅速拒絕。

聯邦監獄管理局一名發言人表示，她無法提供進一步細節，也無法逕行公布罪犯的個人資料。

納瓦尼的律師科布澤夫（Vadim Kobzev）今天告訴法新社，他仍不知客戶下落。

納瓦尼的辯護團隊昨天下午曾表示，納瓦尼已從莫斯科監獄被轉往一處不為人知的地點，可能是某個流放地。

去年8月，納瓦尼遭受蘇聯時期的神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）毒害，在西伯利亞一架航班上發病。他在德國度過幾個月才康復。

俄羅斯當局否認涉入毒害案件，但納瓦尼表示是蒲亭下令攻擊。

納瓦尼1月中返回莫斯科時立即被捕，國際特赦組織（Amnesty International）稱他為良心犯。

© 2021 AFP