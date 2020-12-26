俄知名歷史學家判刑12年半 被害女學生家屬無意上訴

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（法新社聖彼得堡25日電） 俄羅斯64歲拿破崙專家索科洛夫去年殺害並分屍24歲女學生，今天遭判刑12年半。被害者家屬的律師告訴媒體，家屬已無意上訴尋求讓被告判更重，認為「無論怎樣都換不回他們女兒」。

索科洛夫（Oleg Sokolov）的律師說，被告對判決結果不服，但會在收到判決書副本後決定是否上訴。

索科洛夫去年11月在酒醉失足墜入冰冷的莫伊卡河（River Moika）後被救起，當時背包里有一對女性手臂，警方依殺人罪嫌逮捕他。

索科洛夫坦承殺害並分屍24歲前學生葉申科（Anastasia Yeshchenko），不過他表示，自己是在兩人爭吵時失手殺害女方，兩人是情侶關係。

受新型冠狀病毒疫情影響，這起發生在聖彼得堡的命案審訊幾經延後，法官6月才開庭。法官上周聽取結案陳詞，而檢方求處15年徒刑。

法官瑪希曼科（Yulia Maximenko）今天判索科洛夫12年半，還將他發落至嚴格管理的偏遠監獄服刑。瑪希曼科說索科洛夫「犯罪當下意識到自己的行為」，但被告是「突然」萌生殺意。

這起駭人聽聞的謀殺案震驚全俄國，維權人士對國內頻傳的家暴怒火高漲。

索科洛夫在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的母校聖彼得堡國立大學（Saint Petersburg State University）教歷史，並與當局走得很近。許多學生說他過去曾有不當行為，並要求校方調查，但校方一直未積極處置。

索科洛夫曾於2003年獲頒法國榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur）。索科洛夫是着名拿破崙專家，曾擔任好幾部電影的歷史顧問，也是俄羅斯當紅歷史重現活動的其中一位開山始祖。

© 2020 AFP