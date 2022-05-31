俄穀物聯盟：國際制裁推升國內儲備量

（法新社莫斯科30日電） 俄羅斯穀物聯盟主席今天表示，身為全球數一數二大糧食生產國的俄羅斯正在利用國際制裁造成的出口中斷來增加自身儲備。

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俄國進犯烏克蘭和西方制裁，造成來自烏俄兩國的小麥和其他商品運送中斷，加劇關於全球各地饑荒風險的隱憂。

俄羅斯和烏克蘭的小麥產量約佔全球供應量的1/3。

俄羅斯穀物聯盟主席茲洛切夫斯基（Arkady Zlochevsky）在記者會上說：「我們的庫存比去年多出20%…我們沒有供應國際市場，而是補充我們自己的庫存。」

他說，到6月30日前，俄國總計將出口3600萬噸的小麥，比充分發揮出口潛能時減少約400萬噸。

茲洛切夫斯基說：「所有關於即將發生饑荒的資訊渲染其實只會助長推升價格。這不是最佳遊戲，還可能以很糟糕的方式結束。」

他說：「當歇斯底里結束…價格只會崩跌。」

俄國曾暗示本季收成可能會打破歷史紀錄，但茲洛切夫斯基表示，穀物收穫量可能會接近1億2000萬噸（包括8000萬噸的小麥），而非農業部預測的1億3000多噸。 茲洛切夫斯基說，僅「非常少量」的俄國小麥運往歐盟國家，且莫斯科交貨並非透過歐洲，而是經由中東地區。

他說：「我們透過土耳其和伊朗的轉運流量相當大。」他還說，伊朗本季成為繼土耳其後的第二大購買國，超越多年來一直是俄國小麥主要買家的埃及。

© 2022 AFP