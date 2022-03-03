俄羅斯主權債信遭惠譽、穆迪打入垃圾等級

（法新社巴黎3日電） 國際債信評等機構惠譽（Fitch）和穆迪（Moody's）今天雙雙將俄羅斯主權債信評等打入垃圾等級，意味着莫斯科恐有無法償付債務的風險。俄羅斯1周前對烏克蘭展開入侵行動。

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穆迪將俄羅斯長期債信評等從Baa3降至B3，並將進一步檢視西方對俄制裁的影響；惠譽則是將俄國債信評級由BBB降至B，同樣也列入負向展望。

穆迪在聲明中說：「俄羅斯債信評等連降數級，並維持評估是否進一步降級，系因西方國家對俄羅斯（包括對央行和部分大型金融機構）施以嚴厲制裁。」

穆迪也指出俄羅斯面臨「嚴厲且協調性制裁」，主權債務償付「中斷風險升高」。

穆迪表示，俄羅斯償付債務的意願令人「嚴重關切」。

歐洲聯盟（European Union）2日將7家俄國銀行逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統名單。

世界銀行（World Bank）也宣布暫停目前所有在俄羅斯和白俄羅斯的計畫。

惠譽則是在聲明中表示，預期國際社會將進一步增加對俄羅斯銀行的制裁。

惠譽還表示，在衝突持續，經濟成長疲弱的情況下，「國內政治不確定和不穩定性恐擴大」。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）

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