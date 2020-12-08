俄羅斯佔領克里米亞 聯合國通過決議促停止

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（法新社紐約聯合國總部7日電） 聯合國大會今天通過決議，敦促俄羅斯「即刻」停止「暫時性佔領」克里米亞。

這項關於克里米亞半島、港市塞凡堡（Sevastopol ）、黑海與亞速海（Sea of Azov）部分地區軍事化的決議案，是在63國投贊成票下通過，有17國投反對票、62國棄權。

這項決議不具約束力，但具有政治意義，是由40國提出，包括英國、法國、德國與波羅的海國家，還有美國、澳洲、加拿大與土耳其。

這項決議「敦促佔領國俄羅斯聯邦立即、完全且無條件地從克里米亞撤出軍事部隊，並即刻停止對這片烏克蘭領土的暫時性佔領」。

「俄羅斯聯邦將先進武器系統運至克里米亞，包括可攜帶核武的飛機以及飛彈、武器、彈藥和軍事人員，讓這片烏克蘭領土持續陷入不穩定」，這項決議呼籲俄羅斯「即刻」停止所有這類武器運送行動。

2014年俄羅斯兼並克里米亞，烏克蘭東部親俄部隊也起身反抗基輔當局，烏克蘭部隊與親俄部隊間的戰火，自那之後已造成超過1萬3000人喪命。

俄羅斯與西方國家因烏東衝突而起的緊張情勢，在聯合國安全理事會上仍可明顯感受出，俄羅斯上周針對2015年與烏克蘭簽署明斯克（Minsk）協議舉行的非正式會議也傳出煙硝味。

歐洲國家稱這場會議是在為烏克蘭東部頓巴斯（Donbass）的分離主義分子提供國際平台，其中有些人是受莫斯科邀請發言，德國與法國抵制會議惹怒了俄羅斯。（譯者：張曉雯/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP