俄羅斯侵略百日猛轟烏東 澤倫斯基信心喊話

（法新社基輔3日電） 儘管當前俄軍猛轟烏克蘭東部釀死傷，烏克蘭總統澤倫斯基今天矢言會取得勝利。聯合國則推動將數千萬噸糧食運出烏克蘭，避免全球糧食危機。

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自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日出兵烏克蘭以來，俄烏戰事超過100天，奪走數以千計人命，數以百萬計的人逃離家園，城鎮化為廢墟。

烏克蘭的頑強抵抗使得俄軍推進速度變慢，迫使他們先前從首都基輔周遭地區撤退，俄國不得不將目標轉向佔領烏東地區。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在影片演說中表示：「勝利將屬於我們。」

他後來在晚間演說中對俄軍作為嗤之以鼻。他說：「起初看來具威脅性，然後是危險…而今大概只有苦笑，因為（俄軍）還剩下什麼？戰爭罪行、恥辱及仇恨。」

然而克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，俄軍「已取得一定成果」，指的是部分地區從他所謂的「烏克蘭親納粹武裝部隊手中解放」。

西方國家已向烏克蘭運送益發強大的武器，並祭出日益嚴厲的制裁。歐洲聯盟（EU）今天正式通過禁止大多數俄羅斯石油進口；蒲亭的緋聞女友、俄羅斯退役體操選手卡巴耶娃（Alina Kabaeva）也被列入資產凍結和簽證禁令黑名單。

與此同時，聯合國（UN）表示，正帶頭與俄羅斯密集談判，好讓烏克蘭的糧食出口。聯合國烏克蘭危機協調員阿瓦德（Amin Awad）希望有所「突破」，並說「我樂觀認為有可能交出成果」。

© 2022 AFP