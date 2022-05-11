俄羅斯入侵以來 烏克蘭損失約480萬就業機會

（法新社日內瓦11日電） 聯合國國際勞工組織（ILO）今天表示，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，烏國已損失30%，即約480萬個就業機會，若戰爭持續下去，前景將會更糟。

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ILO稱：「經濟混亂，加上國內民眾大量流離失所和難民潮，正造成就業和收入方面的大規模損失。」

ILO在所發布第一份有關俄烏戰爭後果的報告中，按衝突發展狀況，為對不只烏克蘭及其周邊國家，乃至中亞和世界其他地區可能的影響，列出了幾種情境。

ILO表示：「若敵對行動立即停止，快速復蘇可能隨之而來，恢復340萬個就業機會，從而將就業損失降至8.9%。」

「在軍事行動進一步升級的情境下，就業機會損失將進一步增加，達700萬個，即43.5%。」

ILO讚揚基輔當局為維持烏克蘭社會保障體系運轉所做的努力。ILO歐洲和中亞地區主任柯勒爾（Heinz Koller）在記者會上說：「烏克蘭政府以及僱主和員工們的組織都在充分運作。」

「我們持續支持他們，以便在當前情況下幫助他們，但希望在這場衝突結束後的重建階段也能繼續如此。」

ILO於3月宣布停止與俄羅斯所有技術合作，直到俄國停止在烏克蘭的戰爭，並說這種入侵行徑「嚴重不符合」ILO成員的原則。

俄羅斯2月入侵烏克蘭引發自二次世界大戰以來歐洲最大的難民危機，超過590萬烏克蘭難民逃出烏國。ILO估計，大約275萬難民達工作年齡，若戰爭持續下去，他們將長期留在國外，可能會在地主國尋找工作。

ILO表示，收容超過320萬烏克蘭難民的波蘭，正面臨最大的勞動力市場整合挑戰。

另外，戰爭除了有可能讓接納數百萬難民的鄰國失業率升高，隨着俄羅斯境內的移工失業並返國，也將對中亞經濟體帶來衝擊。

© 2022 AFP