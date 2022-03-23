俄羅斯入侵烏克蘭未能迅速致勝 改打消耗戰

（法新社巴黎23日電） 俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）1個月前對烏克蘭發動攻勢，但未能做到當時期盼的迅速致勝，如今身處烏克蘭的俄軍似乎改打消耗戰，對平民造成毀滅性影響。

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美國政府指出，俄軍近來發動日益激烈的海空轟炸，因烏克蘭守軍阻擋侵略者在陸地上挺進。

攻擊部隊目前停在烏克蘭首都基輔（Kyiv）西北方15公里和東方30公里處，只能從遠方轟炸基輔。

美國總統拜登（Joe Biden）稱蒲亭「在烏克蘭陷入絕境」；國防部發言人柯比（John Kirby）昨天告訴美國有線電視新聞網（CNN），現在烏克蘭部隊甚至反過來「追擊（耗盡糧食燃料且士氣低落的）俄軍」。

俄軍2月24日進攻烏克蘭時，俄國人的首要目標似乎是拿下基輔，希望一舉推翻烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的政府。

然而就算動員了15萬至20萬兵力，莫斯科原以為只會碰上虛弱抵抗，沒先做好其他準備，後勤籌備工作鬆散，這可能是俄國情報有誤所致。

即使到了現在，俄國還沒完全掌控烏克蘭的制空權，使得整體攻勢面臨重重麻煩。

一名法國高階退役軍官告訴法新社，「俄國人沒有一套真正的指揮及管制政策」，地面和空中部隊缺乏協調，空襲也不精準。

目前仍無法查證俄軍陣亡人數，而根據「紐約時報」（The New York Times），五角大廈估算俄軍在第一個月已死了7000人，比美軍在伊拉克和阿富汗多年死亡的總人數還多。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）今天表示：「儘管俄軍日日造成破壞，蒲亭的攻勢停滯不前。」

現在俄國部隊動彈不得，俄方攻勢已轉變成一系列包圍戰，似乎是要讓烏克蘭人民精疲力盡、士氣全失。

烏克蘭約有1000萬人已離開自己的家園，聯合國人權事務高級專員巴舍萊（Michelle Bachelet）則說，近360萬人已離開烏克蘭。

一名親近北大西洋公約組織（NATO）的歐洲消息人士告訴法新社：「俄國步兵愈是難以推進，軍隊愈是會提高殘忍度，以及不成比例運用空中武力的情況。」

這名消息人士說：「蒲亭需要協議，所以他需要勝利。」

© 2022 AFP