俄羅斯入侵烏克蘭 亞股全倒星港紐挫逾3%

（法新社香港24日電） 俄羅斯總統蒲亭宣布在烏克蘭展開軍事行動，引發市場憂心爆發大型戰爭，亞洲股市今天全倒，其中香港、新加坡和紐西蘭股市重挫逾3%，領跌亞股。

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俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）宣布在烏克蘭展開軍事行動後，也誓言對任何介入的一方展開報復，並呼籲烏克蘭軍隊放下武器。

之後除了首都基輔，烏克蘭其他地區也傳出爆炸，莫斯科宣布對烏克蘭的軍事基礎設施，投以精確武器攻擊。

紐約外彙經紀商安達（OANDA）的資深市場分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「坦克似乎已經開進，現在難以找到扭轉賣壓的理由。」

「俄羅斯將被施以更嚴格的制裁，能源價格短期內勢必攀升。」

俄羅斯據傳在烏克蘭邊界附近集結20萬大軍，華府近幾周來也一再警告，莫斯科準備入侵烏克蘭。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）經濟學家史垂克蘭（Tapas Strickland）指出：「俄烏緊張不但帶給（歐洲）可能的需求衝擊，重要的是，也對世界其他地區帶來更大的供給震撼，這是鑒於俄羅斯和烏克蘭在能源、商品供應方面的重要性。」

隨着COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情減緩，民眾重返正常生活，刺激需求，大幅推升通膨，而在各國政府苦於控制失控通膨之際，爆發俄烏衝突，不少人擔心全球甫從疫情低谷反彈的脆弱復蘇恐難持續。

港股恆生指數今天收盤重挫3.21%，新加坡富時海峽時報指數大跌3.45%，威靈頓股市則挫3.31%，領跌亞股。

日股日經指數收跌1.81%，首爾股市收挫2.60%，台北股市收跌2.55%，雪梨股市挫跌2.98%。（譯者：劉淑琴／核稿：陳政一）

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