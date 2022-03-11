俄羅斯入侵 烏克蘭國會官員：至少71兒童死逾百傷

（法新社基輔10日電） 烏克蘭國會官員今天說，自俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日入侵烏克蘭以來，烏克蘭至少有71名兒童死亡、100多人受傷。

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烏克蘭東南部港口城市馬立波（Mariupol）遭俄軍與烏東頓巴斯地區（Donbas）親俄分離主義分子包圍，一座兒童醫院昨天遭炮轟，造成3人死亡，包括一名女童，引發國際譴責。消息人士說也有17名成人受傷。

烏克蘭國會人權專員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）在通訊軟體Telegram的訊息中寫道：「從俄羅斯開始入侵，直到3月10日早上11時，共有71名孩童死亡與100多人受傷。」

丹尼索娃表示，在西部日托米爾州（Zhytomyr）的瑪利連市（Malyn），有7棟民宅在空襲中被摧毀，造成3名兒童與另兩人死亡。

丹尼索娃指出，昨晚，東部伊久姆區（Izium）日維列伊涅村（Slobozhanske）一棟民宅遭炮擊，造成兩名女子與兩名兒童死亡，又說有一名5歲女孩生還。

在距首都基輔不遠的伊爾平市（Irpin），有一名10歲女童重傷，在醫院與死神拔河。

© 2022 AFP