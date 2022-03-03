俄羅斯兩家金屬相關企業撤出富時100指數

（法新社倫敦2日電） 倫敦證券交易所集團（London Stock Exchange Group）今天表示，俄羅斯金屬相關企業耶弗拉茲集團（Evraz）和Polymetal International公司將撤出富時100指數（FTSE 100）。

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倫敦證交所集團聲明指出，這些變化是FTSE 100季度重組的一環，將自本月21日交易開始時生效。

Polymetal International是金礦開採公司，耶弗拉茲則專攻鋼鐵。市場觀察家說，過去一周，這兩家企業股價大跌，被逐出FTSE 100勢不可免。

英國投資服務商「互動投資人」（Interactive Investor）市場部門主管韓特（Richard Hunter）說，FTSE 100今年第一次重組「反映了地緣政治緊張情勢導致的當前市場動蕩」。

英國金融服務公司Hargreaves Lansdown分析師史屈特（Susannah Streeter）補充表示：「在俄羅斯入侵烏克蘭及隨之而來對俄國的嚴格制裁措施後，以俄國為重心的耶弗拉茲與Polymetal International命運出現戲劇性翻轉。」

© 2022 AFP