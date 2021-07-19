俄羅斯再度試射「鋯石」極音速巡弋飛彈

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（法新社莫斯科19日電） 俄羅斯當局今日表示，該國又一次成功試射「鋯石」極音速巡弋飛彈。這款先進飛彈替總統蒲亭口中的「無敵」（invincible）軍火庫再添生力軍。

近年來莫斯科不斷宣傳該國在未來武器上的進展。俄方希望，隨着他們與西方國家的關係日益緊張，這類先進技術可確保他們在與美國的任何軍備競賽中佔據優勢。

俄國國防部發布的影片顯示，「高希柯夫海軍上將號」（Admiral Gorshkov）巡防艦向俄羅斯北部巴倫支海（Barents Sea）沿岸的1個目標發射「鋯石」（Zircon）巡弋飛彈。

俄國國防部透過聲明表示：「『鋯石』巡弋飛彈直接成功擊中超過350公里外的目標。飛行速度接近7馬赫。」

蒲亭（Vladimir Putin）早在2019年2月的國情咨文中，就曾透露這款極音速飛彈的開發情況。當時他形容，這款新武器可在1000公里的射程內，以9馬赫的速度擊中海上和陸地目標。

俄國國防部曾表示，計畫在軍艦和潛艇上配備「鋯石」飛彈，這款飛彈最近亦進行了數次試射。去年10月，蒲亭針對其中一次試射發表評論稱，「這不僅是對我們的武裝部隊、而是對整個俄羅斯來說，都是一件大事」。

© 2021 AFP