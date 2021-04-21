俄羅斯力拚秋天群體免疫 但僅不到1/3願接種

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（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯總統蒲亭今天表示，俄國將致力於在秋天前對新型冠狀病毒達成群體免疫；他並讚揚國內研發的3種疫苗。

蒲亭（Vladimir Putin）在年度國情咨文中說：「要在秋天達成群體免疫，疫苗接種現在非常重要。」

他說：「我們的科學家取得真正突破。俄羅斯現在有3種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的可靠疫苗。」

現年68歲的蒲亭上周接種第二劑疫苗，但沒有具體說明他接種俄羅斯3支疫苗中的哪一支。

他今天重申最近幾周多次提出的呼籲，希望所有俄羅斯人都接種疫苗。

他說：「我呼籲所有俄羅斯公民：接種疫苗。這是我們擺脫這種致命疾病的唯一方法。」

儘管俄羅斯去年12月初就搶在大多數國家前展開疫苗接種，但仍面臨難以讓公民接種疫苗的困境。

許多俄羅斯人對本國研發的疫苗抱持懷疑，根據最近民意調查顯示，不到1/3的人願意接種。

俄羅斯副總理高里可瓦（Tatiana Golikova）上周表示，1億4400萬人口中有「大幅超過」800萬人已接種疫苗。

俄羅斯今天通報新增8271起確診病例，包括1988起在莫斯科的病例，官方統計的確診總數來到472萬7125例。

俄羅斯冠狀病毒工作小組表示，過去24小時又有399人不治，使染疫死亡總數達到10萬6706人。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）

© 2021 AFP