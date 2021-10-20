俄羅斯反對派領袖納瓦尼獲得沙卡洛夫人權獎

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歐洲人民黨黨團（EPP Group）在推特發文宣布今年沙卡洛夫獎（Sakharov Prize）得主，並呼籲俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）「釋放納瓦尼（Alexei Navalny），歐洲要求還給他和其他所有政治犯自由」。

納瓦尼中毒後送往德國接受治療，今年2月返回俄國後被判處監禁。他今年也獲得諾貝爾和平獎提名，但並未獲獎。

今年諾貝爾和平獎得主為菲律賓新聞網站Rappler執行長瑞薩（Maria Ressa）與俄羅斯獨立報「新報」（Novaya Gazeta）總編輯穆拉托夫（Dmitry Muratov）。

1988年設立的沙卡洛夫獎是以蘇聯異議人士沙卡洛夫（Andrei Sakharov）命名，每年頒發一次，獎金為5萬歐元（新台幣162萬元），目的在表彰捍衛人權或民主的個人和組織。

去年是由白俄羅斯反對總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）的運動得獎。魯卡申柯是蒲亭的親密盟友。

歐洲議會12月將在史特拉斯堡召開全體會議，舉行頒獎典禮。

其他入圍決選者有在塔利班（Taliban）治下爭取女性人權的阿富汗婦女團體；以及玻利維亞前總統艾尼茲（Jeanine Anez），她在2019年被指控主導政變入獄。

© 2021 AFP