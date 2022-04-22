俄羅斯報復美加制裁 禁祖克柏等90人入境

（法新社莫斯科21日電） 俄羅斯政府今天擴大報復美國與加拿大因烏克蘭所祭制裁令，禁止美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）、臉書負責人祖克柏（Mark Zuckerberg）等數十名美加知名人物入境俄國。

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俄國外交部表示，針對29名美國人和61名加拿大人實施的旅行禁令，對象也包括兩國的國防官員、商界領袖和記者，此一制裁名單無限期有效。

俄外交部說，名單涵蓋一些應為兩國「恐俄」政策負責的人士。

在華府，國務院發言人普萊斯（Ned Price）同列俄羅斯的禁止入境名單，他表示，被列入旅行禁令清單是項「榮譽」。

普萊斯告訴媒體：「我必須說，能激怒一個對自己人民撒謊、對鄰國實施殘酷暴行、並試圖創造一個自由自主蕩然無存世界的國家，簡直是一種榮譽。」

普萊斯被問到是否必須取消到俄國旅行的任何計畫，他諷刺說：「所幸我沒有俄幣盧布，若我有，現在也不值一毛錢了。」

同列名單中的五角大廈發言人柯比（John Kirby）也駁斥說，「這個團體的人都很優秀，很榮幸能成為其中一員」。

為因應俄羅斯揮兵烏克蘭，美國在國際上帶頭對俄國祭出全面性制裁，也引發俄國經濟動蕩。

美國和歐洲聯盟（EU）也對一些俄羅斯個人實施制裁，包括俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）和他的女兒，以及幾個被認為對俄國領導權至關重要的寡頭人物。（譯者：紀錦玲）

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