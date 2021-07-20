俄羅斯塔吉克聯合軍演反制塔利班 戰車開抵邊界

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（法新社莫斯科20日電） 阿富汗塔利班民兵數周來不斷對政府軍發動閃電攻勢，造成區域動蕩。俄羅斯昨天宣布將於8月聯手塔吉克及烏茲別克舉行軍演，駐紮塔吉克軍事基地的戰車今天已駛抵邊界待命。

俄羅斯國防部今天表示，為了下個月的軍演，駐紮塔吉克共和國（Tajikistan）莫斯科基地的戰車已提前抵達阿富汗邊界附近的訓練場地。

8月5日到10日，俄羅斯將聯合塔吉克共和國與烏茲別克共和國（Uzbekistan）於阿富汗邊界附近的Harb-Maidon訓練場舉行軍演，塔利班（Taliban）近期在邊界附近對政府軍發動閃電攻勢。

來自塔吉克境內俄羅斯基地以及中央軍區（Central Military District）的部隊將會參與軍演。

中央軍區司令拉賓（Alexander Lapin）先前表示，軍隊將執行軍演，以擊退「入侵盟國領土的非法武裝部隊」。

另一方面，國防部指出，自7月30日至8月10日，還會有約1500名俄羅斯和烏茲別克部隊將參加烏茲別克境內另一場聯合軍演。國防部說，部隊將演練確保「中亞國家領土完整」任務。

塔利班趁着外國軍隊撤離期間，在全國各地發動一連串攻擊行動。數周來，阿富汗政府軍和難民不斷跨越邊界進入塔吉克，逃離塔利班的猛烈攻勢。

俄羅斯認為，美國在阿富汗的任務徹底失敗，並將阿富汗穩定局勢快速惡化歸咎於外國部隊撤離。（

© 2021 AFP