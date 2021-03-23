俄羅斯外交部長訪中國 黑色口罩印不雅字眼

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（法新社莫斯科22日電） 俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）今天訪問中國時，戴着一枚可能不適合外交場合的口罩，這枚黑色口罩上頭印有FCKNG QRNTN（該死的隔離）的不雅字眼。

根據俄羅斯外交部在推特發布的影像，拉夫羅夫是在訪問中國南部城市桂林市時，在非正式場合上戴着這枚口罩。

俄羅斯新聞社（RIA）報導，隨同拉夫羅夫訪問的記者在他昨天71歲生日時，將這枚口罩當作生日禮物送給他，稱這可展現配戴者對全球隔離防疫措施的態度。

然而，根據莫斯科當局發布的其他影像，拉夫羅夫與中國外交部長王毅會面時，戴的是素麵的外科手術口罩。

跟許多國家不同的是，俄羅斯拒絕再度針對2019冠狀病毒疾病（COVID-19）實施封鎖防疫措施，總統蒲亭（Vladimir Putin）強調莫斯科轉為線上的生活未受干擾。

俄羅斯國家電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）稱讚拉夫羅夫戴着這枚口罩。他在加密通訊軟體Telegram上表示：「俄羅斯的防疫成效優於其他西方國家，這位部長此舉是為了向每個對俄羅斯說教的人表達他的態度。」

© 2021 AFP