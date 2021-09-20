俄羅斯大學校園傳槍響 至少8死

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（法新社莫斯科20日電） 調查人員表示，一名學生今天在俄羅斯中部皮姆國立大學（Perm State University）的校園開槍，造成至少8人死亡。這是俄國教育機構今年第2起大型槍擊案。

負責調查重大犯罪的俄羅斯調查委員會（Investigative Committee）表示，這次攻擊另導致多人受傷，包括身為皮姆國立大學學生的兇嫌，他現在遭到拘留。

校方發言人則說槍手已遭擊斃。這所大學位於首都莫斯科（Moscow）東方約1300公里。

調查人員稍早表示共有5死6傷。

學生們說他們拿椅子當路障，試圖阻止槍手進入教室。一名學生卡爾亞金（Semyon Karyakin）說：「教室裡面有60人左右，我們把門關起來，用椅子擋住。」

當地媒體稱現年18歲的槍手之前曾上傳自己攜槍、頭盔與武器的照片至社群媒體，還說他想這麼做很久了，不過貼文隨後已被撤下。槍手還說他的行動無涉政治或宗教，而是出於恨意。

社群媒體上流傳的影片顯示，建築物內的學生紛紛把自己的東西丟到窗外，接着跳窗逃生。

國營媒體播出據傳是在攻擊期間拍攝的影片。畫面顯示，一名人士身穿黑色戰術服裝、頭戴頭盔，攜帶武器走過校園。

俄國中部喀山市（Kazan）5月才剛發生類似奪命攻擊。當時一名19歲槍手返回母校開槍，造成9人死亡。

調查人員說該名男子腦部病變，但他卻被認為身體健康，可以取得半自動散彈槍執照。結果他卻拿槍來行兇。

喀山槍擊案是俄國現代史上最嚴重的攻擊事件之一，總統蒲亭（Vladimir Putin）同日要求檢討槍枝管製法。

一般來說，俄國因教育機構安全管制嚴格，且難以合法購得槍枝，校園槍擊案相對較少。不過在俄國仍可以登記取得獵槍。

© 2021 AFP