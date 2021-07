俄羅斯大導演緬紹夫染疫逝世

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社莫斯科5日電) 曾獲奧斯卡獎的俄羅斯知名導演弗拉基米爾緬紹夫(Vladimir Menshov)上周確診2019冠狀病毒疾病(COVID-19)後今日逝世,享壽81 歲。

莫斯科電影製片廠(Mosfilm)透過聲明證實,緬紹夫因COVID-19的併發症而過世。

法新社報導,另位俄羅斯名導演弗拉基米爾霍金恩寇(Vladimir Khotinenko)表示,「我們先前只知道他確診COVID-19,但癥狀不嚴重」,他的離開出乎意料,「他走後,在我們共同的文化空間留下巨大真空」。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)說,總統蒲亭「致上最深切的哀悼」。莫斯科市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)也說,緬紹夫的離去「對我們的電影與文化來說,都是重大損失」。

緬紹夫1939年出生於亞塞拜然首府巴庫(Baku)。他先當演員,後轉任導演,並於1981年以「莫斯科不相信眼淚」(Moscow does not believe in tears)奪下奧斯卡最佳外語片獎。史上僅有2部蘇聯電影曾獲奧斯卡獎,除了這部,另一部是1969年獲獎的「戰爭與和平」(War and Peace)。

