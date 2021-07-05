俄羅斯大導演緬紹夫染疫逝世

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（法新社莫斯科5日電） 曾獲奧斯卡獎的俄羅斯知名導演弗拉基米爾緬紹夫（Vladimir Menshov）上周確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19）後今日逝世，享壽81 歲。

莫斯科電影製片廠（Mosfilm）透過聲明證實，緬紹夫因COVID-19的併發症而過世。

法新社報導，另位俄羅斯名導演弗拉基米爾霍金恩寇（Vladimir Khotinenko）表示，「我們先前只知道他確診COVID-19，但癥狀不嚴重」，他的離開出乎意料，「他走後，在我們共同的文化空間留下巨大真空」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說，總統蒲亭「致上最深切的哀悼」。莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）也說，緬紹夫的離去「對我們的電影與文化來說，都是重大損失」。

緬紹夫1939年出生於亞塞拜然首府巴庫（Baku）。他先當演員，後轉任導演，並於1981年以「莫斯科不相信眼淚」（Moscow does not believe in tears）奪下奧斯卡最佳外語片獎。史上僅有2部蘇聯電影曾獲奧斯卡獎，除了這部，另一部是1969年獲獎的「戰爭與和平」（War and Peace）。

© 2021 AFP