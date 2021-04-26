俄羅斯太空總署再替英商OneWeb發射36枚電信衛星

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（法新社莫斯科26日電） 俄羅斯聯邦太空總署表示，一枚聯合號（Soyuz）火箭今天上午攜帶36枚英國企業OneWeb的電信和網路衛星，順利從俄國遠東的東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome）發射升空。

總部在倫敦的OneWeb正努力完成架設一個低軌道衛星群，以提供全球國家增強的寬頻和其他服務。計畫共計發射約650枚衛星，今天是第3批從東方太空發射場發射，前2批分別在去年12月和今年3月各發射36枚。

OneWeb正與美國科技業億萬富豪馬斯克（ElonMusk）和貝佐斯（Jeff Bezos）競爭，比賽誰先透過衛星提供地球偏遠地區快速的網路連線服務。

根據俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）發布的影像，東方太空發射場當地時間今天上午7時14分（台北時間今天上午6時14分），攜帶衛星的聯合號火箭朝迷濛天空順利發射升空。

俄羅斯聯邦太空總署在聲明中表示：「所有衛星已成功放入目標軌道，並已受到客戶控制。」

OneWeb也在推特寫道：「任務成功！」他們計畫讓提供的全球商用網路服務明年能開始運作。

OneWeb在2019年2月發射首批6枚衛星，也是透過俄羅斯制的聯合號火箭，地點在法屬圭亞那的庫魯（Kourou）太空中心。接着去年又從哈薩克的貝康諾（Baikonur）發射場發射68枚衛星。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP