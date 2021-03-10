俄羅斯將推特流量降速 以懲罰未刪除違法內容

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（法新社莫斯科10日電） 俄羅斯當局今天宣布，為報復美國社群媒體平台推特（Twitter）未移除「違法」內容，今天開始降低俄國民眾連上推特的速度；且若推特仍不配合，恐面臨在俄國遭到全面封殺。

莫斯科近幾個月和推特、臉書（Facebook）等美國社群媒體巨擘的衝突升溫。俄羅斯當局數周前指控這些平台未刪除違法鼓勵未成年民眾參加反政府示威的貼文，今天的行動使得雙方對峙進一步加劇。

俄羅斯聯邦通訊、科技資訊和大眾媒體監督局（Roskomnandzor）今天在聲明中說，他們自2017年以來已向推特提出2萬8000多次要求，盼刪除與兒童色情、使用毒品資訊及鼓勵未成年人自殺有關的連結，但推特都不予理會。

Roskomnadzor表示，截至今天推特上還有3000多則內容違反俄羅斯法律的貼文。因此為了「保護俄國公民」及迫使對方遵守俄國法律，決定限制推特的服務。

Roskomnadzor說，推特服務減速將影響俄羅斯所有行動裝置用戶，以及50%的桌上型電腦用戶。而若推特繼續忽視俄國法律，可能面臨進一步限制，包括完全禁用。（譯者：張正芊/核稿：林治平）

© 2021 AFP